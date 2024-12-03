Украина отвергла гарантии, заменяющие членство в НАТО

МИД называет Будапештский меморандум „памятником недальновидности в принятии стратегических решений по безопасности“ и отмечает, что „развитие европейской архитектуры безопасности за счет интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал“.

В НАТО нет консенсуса по приему Украины

Между тем, как сообщили DW источники в Брюселе, среди членов НАТО нет „никаких признаков“ консенсуса относительно принятия решения о приглашении Украины в альянс уже на заседании Совета НАТО-Украина, которое пройдет в Брюсселе 3-4 декабря.

„Потребуются недели и месяцы, чтобы достичь консенсуса. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен“, - сказал накануне высокопоставленный дипломат НАТО агентству Reuters. По его словам, внимание на встрече в Брюсселе будет сосредоточено на усилении поддержки Украины, с тем чтобы она оказалась в максимально сильной позиции в следующем году перед началом возможных переговоров. В этом свете лучшим способом остается резкое увеличение финансирования, поставок боеприпасов и мобилизация, пояснил американский дипломат.