Украина открывает новый лагерь для военнопленных

Условия в лагере будут соответствовать нормам международного права
По этим данным, как и первый лагерь "Запад-1", новый лагерь будет по своем условиям отвечать всем нормам международного гуманитарного права.
"Российских военных обеспечат медицинской помощью, трехразовым питанием, связью с родными, а также постоянным доступом представителей Международного комитета Красного Креста. Сам лагерь находится в глубоком тылу, так как это предусмотрено Женевскими конвенциями", - сообщается далее.
По данным СМИ, новый лагерь "Запад-2" на 300 военнопленных будет располагаться в Винницкой области на границе с Молдовой. Ранее сообщалось, что лагерь "Запад-1" в Львовской области имел около 600 мест. Точное число сдавшихся в плен россиян при этом неизвестно.
По данным уполномоченного Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны эта страна вернула из РФ почти 2600 военнопленных и мирных жителей.