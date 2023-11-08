Украина открывает новый лагерь для военнопленных

В связи с большим числом российских военнопленных в Украине будет создан второй лагерь для их содержания, сообщила правительственная организация "Хочу жить". Кроме того, по этим данным, параллельно готовится открытие еще одного, третьего лагеря. "Увеличение количества военнопленных связано как с ситуацией на фронте, ухудшающейся мотивацией российских солдат, так и из-за блокирования обменов военнопленными российской стороной", - отметили в организации.