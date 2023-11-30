Украина обвиняет Россию в прекращении обмена военнопленными

 
РБК-Украина
ФОТО: RS / Scanpix

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в четверг, что Москва прекратила обмен военнопленными с Киевом.

"Этот вопрос слышат все государственные ведомства и представители Координационного штаба, которые принимают участие в переговорных процессах. И ответ на этот вопрос есть. Обмены не происходят, потому что этого не хочет Россия!", - написал Лубинец.

По его словам, все инициативы, желания и действия Украины по возвращению своих защитников из плена наталкивается на российское нежелание возвращать даже своих граждан.

"Замечу, что многие российские пленные писали заявления на то, что хотят вернуться, однако их никто с российской стороны не хочет забирать", - подчеркнул омбудсмен.

Обмен пленными

Украина и Россия с начала полномасштабной войны регулярно проводят обмен военнопленными.

Последний такой обмен происходил 7 августа. В ходе него домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

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РБК-Украина
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