Украина обвинила РПЦ в создании "православных ЧВК" для участия в войне

 
"Настоящее время"
ФОТО: AP / Scanpix

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила руководство Русской православной церкви (РПЦ) в создании собственных частных военных компаний (ЧВК) на территории России. Те, в свою очередь, занимаются вербовкой и подготовкой наемников для участия в войне против Украины.

По данным СБУ, одна из таких ЧВК под названием "Андреевский крест" действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге. Ее представители, как утверждается, вербуют прихожан – в основном мужчин, которые уже проходили военную службу и имеют боевой опыт. После зачисления в "православную ЧВК" они проходят курс подготовки под руководством инструкторов из российских спецслужб. Он проводится на территории собора и на специальных полигонах, сообщает СБУ.

Финансируют такие ЧВК представители российских финансово-промышленных групп, приближенные к Владимиру Путину. По данным СБУ, РПЦ получает деньги в виде благотворительных взносов и пожертвований на строительство храмов.

Ранее Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. Таким образом, власти Украины фактически одобрили запрет деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
"Настоящее время"
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии