Украина нанесла удар по российскому десантному кораблю "Цезарь Куников"

Корабль был атакован дронами у посёлка городского типа Кацивели на на южном побережье аннексированного Крыма, сообщает "Украинская правда". Украинская армия утверждает, что корабль потоплен. Поддерживающий Киев анонимный телеграм-канал "Крымский ветер" сообщает, что в районе может вестись спасательная операция.

Российский анонимный канал "Два майора", публикующий информацию из источников, близких к российской армии, настаивает, что экипаж жив. Близкий к министерству обороны канал "Рыбарь" подтверждает факт атаки, не приводя подробностей.

"Цезарь Куников" — один из крупнейших российских десантных кораблей. Он был построен в 1986 году на верфи в Гданьске по проекту 775. Он может перевозить десять единиц техники и более 300 человек десанта. Штатный экипаж — 87 человек.