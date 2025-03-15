Украина испытывает острый дефицит ракет для систем SAMP-T

Два наземных зенитно-ракетных комплекса SAMP-T, также известных как MAMBA, ранее поставленные Украине Италией и Францией, практически исчерпали свой запас ракет Aster-30 и поэтому вскоре рискуют стать непригодными для дальнейшего использования. Об этом в пятницу, 14 марта, написало итальянское издание Corriere della Sera, уточняя, что украинские власти уже несколько недель просят обе страны предоставить Киеву не менее 50 таких ракет.
Однако, по данным издания, итальянское правительство пока не готово принять окончательное решение, поскольку собственные запасы страны приблизились к критически низкому уровню. „У французов их больше“, - утверждает издание, отмечая при этом, что положительного ответа Киеву Париж пока тоже не дал.
Италия уже передала обороняющейся от российской военной агрессии Украине две батареи SAMP-T, оставив три для защиты собственной территории. По данным Corriere della Sera, оборонный план Италии, представленный в ноябре 2024 года, предусматривает закупку еще десяти таких комплексов. Стоимость каждого из них составляет около 500 миллионов евро.
Единственная система ПВО европейского производства
Франко-итальянская система SAMP-T может отслеживать десятки целей и перехватывать до десяти одновременно. Это единственная система ПВО европейского производства, которая способна сбивать баллистические ракеты. Украина получила второй ЗРК SAMP-T из Италии в конце сентября 2024 года, сообщал ранее итальянский министр обороны Гвидо Крозетто. Первую установку Украине совместно передали Италия и Франция в 2023 году.
При этом Corriere della Sera со ссылкой на американскую газету The Wall Street Journal сообщила, что эффективность ЗРК SAMP-T „разочаровывает“: она намного ниже стандартов, гарантированных американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot. В частности, пишет издание, у SAMP-T могут возникать проблемы с идентификацией вражеских ракет, особенно в условиях массированных атак.
Итальянское издание пишет, что 14 марта министр обороны Украины Рустем Умеров встретился в Риме со своим итальянским коллегой, чтобы обсудить поставки боеприпасов. Кроме того, он провел переговоры с руководством консорциума Eurosam, который занимается производством ракет Aster-30.
Запас ракет ATACMS Киев исчерпал еще в конце января
Помимо нехватки ракет Aster-30, Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще в конце января исчерпали запасы американских дальнобойных ракет ATACMS, которые использовались для ударов по российской территории. Как отмечало 13 марта агентство Reuters со ссылкой на источники, США вместо ATACMS при возобновлении поставок дальнобойного оружия в Украину могут передать модернизированные снаряды малого диаметра наземного базирования GLSDB, модифицированные для защиты от российских систем радиоэлектронной борьбы.
GLSDB были закуплены при администрации бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в рамках инициативы его администрации по оказанию Киеву помощи в сфере безопасности. Это оружие с дальностью поражения до 160 километров, которое запускается из наземных реактивных систем залпового огня M270 и M142 HIMARS. Как сообщало ранее командование ВСУ, „планирующие бомбы“ на фронте оказались не очень эффективными из-за российских радиопомех, что в ряде случаев не позволило поразить намеченные цели.