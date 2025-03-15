Украина испытывает острый дефицит ракет для систем SAMP-T

Помимо нехватки ракет Aster-30, Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще в конце января исчерпали запасы американских дальнобойных ракет ATACMS, которые использовались для ударов по российской территории. Как отмечало 13 марта агентство Reuters со ссылкой на источники, США вместо ATACMS при возобновлении поставок дальнобойного оружия в Украину могут передать модернизированные снаряды малого диаметра наземного базирования GLSDB, модифицированные для защиты от российских систем радиоэлектронной борьбы.

GLSDB были закуплены при администрации бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в рамках инициативы его администрации по оказанию Киеву помощи в сфере безопасности. Это оружие с дальностью поражения до 160 километров, которое запускается из наземных реактивных систем залпового огня M270 и M142 HIMARS. Как сообщало ранее командование ВСУ, „планирующие бомбы“ на фронте оказались не очень эффективными из-за российских радиопомех, что в ряде случаев не позволило поразить намеченные цели.