Украина и Россия провели первый с августа обмен пленными

Украина и Россия провели крупный обмен пленными. В Россию вернулись 248 человек, в Украину - 230 человека, сообщили министерство обороны РФ и президент Украины в среду, 3 января. Это первый крупный обмен между странами с 7 августа.

В российском ведомстве заявили, что возвращение пленных произошло "в результате сложного переговорного процесса" и благодаря "посредническому участию гуманитарного характера" Объединенных Арабских Эмиратов.

При этом депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы "по вопросам СВО" Шамсаил Саралиев сообщил, что Россия якобы вернула 75 человек без обмена. По его словам, обмен прошел по формуле "173 на 173". Об этом также написала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Украинская сторона не подтверждала эту информацию.

Первый обмен с 7 августа