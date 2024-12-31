Украина и РФ сообщили о разном количестве обменянных пленных

Украина и Россия в понедельник, 30 декабря, провели очередной обмен пленными. При этом обе стороны приводят разные данные о количестве вернувшихся на родину людей. Так, президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram, что удалось вернуть домой 189 украинцев: „Это военные - защитники „Азовстали“ и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе „азовцы“, пограничники, теробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных Сил. И также двое гражданских, которые были захвачены в Мариуполе“.

Сколько российских военных было возвращено в рамках обмена, Зеленский не написал.