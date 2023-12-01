Украина и Польша договорились о частичной разблокировке границы: что изменится

 
РБК-Украина
Vilkiko vairuotojas ukrainietis šildosi, kol nusidriekusios vilkikų eilės negali pajudėti dėl protestuotojų blokados (Medykos pasienio punktas, Lenkija)
Vilkiko vairuotojas ukrainietis šildosi, kol nusidriekusios vilkikų eilės negali pajudėti dėl protestuotojų blokados (Medykos pasienio punktas, Lenkija)
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Украина и Польша согласовали меры для частичной разблокирования границы. Вопрос отмены или изменений в "транспортный безвиз" не поднимался. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В Варшаве состоялась встреча заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и госсекретаря министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера под председательством Ядвиги Эмилевич, правительственной уполномоченной по вопросам польско-украинского сотрудничества в области развития и при участии Министерства финансов и Министерства внутренних дел Польши.

Во время встречи стороны согласовали ряд мер, в частности:

  • открытие пункта пропуска "Угринов - Долгобичув" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения нагрузки на другие пункты пропуска;
  • создание в системе "єЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева". Именно на этих пунктах пропуска есть физические полосы для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска как на украинской, так и на польской стороне;
  • запуск пилотного проекта с регистрацией в "єЧерга" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком в один месяц.


Вопрос об отмене или изменениях в "транспортный безвиз" не обсуждался. В частности его и не было в повестке дня.

Польские протестующие настаивают на функционировании "Угринов - Долгобичув" и "Нижанковичи - Мальховице" только для транспорта на регистрации ЕС. Позиция неприемлема для Украины и ЕС, поскольку это является дискриминацией в отношении других стран.

"Последнее было подтверждено во время заседания Координационной платформы Украина-Польша-ЕС с участием руководства Директората Еврокомиссии по вопросам транспорта и мобильности (DG MOVE) 30 ноября", - добавляет пресс-служба.

Между тем Министерство восстановления совместно с DG MOVE работают над решениями, которые позволят урегулировать ситуацию с очередями на границе и уменьшить напряжение в вопросе автомобильных перевозок.

"Ключевыми позициями являются улучшение пропускной способности имеющихся пунктов пропуска, в частности эффективности фитосанитарного и других видов контроля, для соблюдения меморандумов, регулирующих количество грузовиков пропущенных через границу. Также речь идет о разработке Плана действий по развитию украинско-польских пунктов пропуска", - отмечает пресс-служба.

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