Украина и ЕС подписали соглашение о безопасности

Сразу же после заключения соглашения с лидерами Евросоюза - Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) - Владимир Зеленский подписал двусторонние соглашения о безопасности с Литвой и Эстонией, которые представляли президент Гитанас Науседа и премьер-министр Кайя Каллас. Президент Украины призвал и оставшиеся страны в ЕС сделать этот шаг.

Таким образом, Киев уже подписал двусторонние соглашения о безопасности с Евросоюзом и 19 государствами, среди которых все страны „большой семерки“. Как пояснил источник DW в Брюсселе, не все члены ЕС заключили с Украиной подобные соглашения, однако в рамках общего договора они смогут присоединиться к этой более широкой поддержке.