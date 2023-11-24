Украина готовится эвакуировать водителей, застрявших на границе с Польшей

 
ELTA
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ФОТО: AFP / Scanpix

Украина собирает данные для эвакуации водителей, застрявших на границе с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра инфраструктуры Украины Сергея Деркача в Facebook.

"Со своей стороны, мы начали сбор данных для эвакуации наших водителей. У нас уже иссякло время на согласование компромиссов. Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, заблокировавших границу при согласии местных властей", - добавил Деркач.

"Мы видим новые сообщения о том, что местные власти соглашаются продолжить протест. Поэтому мы вывезем всех водителей, которые изъявят такое желание", - добавил замминистр.

Он призвал раздать водителям и перевозчикам бланки для заполнения.
Министерство инфраструктуры также инициировало создание мониторинговой группы Евросоюза на границе.
"Мы предлагаем нашим коллегам в Европе официально фиксировать ситуацию на блокпостах. Проходят ли опасные грузы, как пересекает границу гуманитарная помощь, а главное - в каких условиях живут наши водители уже более двух недель", - сказал С. Деркач.


Из-за блокады границы в пунктах пропуска застряли тысячи грузовиков и водителей. Зафиксированы случаи смерти водителей.

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