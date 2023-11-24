Украина готовится эвакуировать водителей, застрявших на границе с Польшей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра инфраструктуры Украины Сергея Деркача в Facebook.
"Со своей стороны, мы начали сбор данных для эвакуации наших водителей. У нас уже иссякло время на согласование компромиссов. Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, заблокировавших границу при согласии местных властей", - добавил Деркач.
"Мы видим новые сообщения о том, что местные власти соглашаются продолжить протест. Поэтому мы вывезем всех водителей, которые изъявят такое желание", - добавил замминистр.
Из-за блокады границы в пунктах пропуска застряли тысячи грузовиков и водителей. Зафиксированы случаи смерти водителей.