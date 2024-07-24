Украина готова к переговорам с РФ на „определенном этапе“

„Сам по себе посыл можно сказать, что идет в унисон с нашей позицией, вы знаете, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость переговорному процессу, но здесь важны детали, которые мы с вами пока не знаем. Поэтому нужно дождаться каких-то разъяснений по этому вопросу“, - цитирует представителя Кремля „Интерфакс“.