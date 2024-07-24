2024.07.24 16:49

Украина готова к переговорам с РФ на „определенном этапе“

 
Deutsche welle
Iki penktadienio truksiantis D. Kulebos vizitas Kinijoje yra pirmasis po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą
Iki penktadienio truksiantis D. Kulebos vizitas Kinijoje yra pirmasis po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą
ФОТО: Yevhen Kotenko | Scanpix

Киев готов вступить в переговорный процесс с Москвой „на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно“. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в среду, 24 июля, во время визита в Гуанчжоу, где он встретился с китайским коллегой Ван И.

По словам Кулебы, которого цитирует украинский МИД, сейчас такой готовности с российской стороны не наблюдается.

Глава внешнеполитического ведомства Китая сообщил, что на их встрече Кулеба заявил о готовности Украины к „диалогу и переговорам с Россией“. „Хотя условия и время еще не настали, мы поддерживаем все усилия, способствующие миру, и готовы продолжать играть в этом конструктивную роль „, - сказал Ван И, слова которого приводит китайский МИД.

Кулеба также рассказал, что украинская сторона „внимательно изучила“ мирный план, который в мае 2024 года представили Китай и Бразилия, говорится в сообщении Министерства иностранных дел КНР.

Министры обсудили возможную роль Пекина в достижении мира

По данным МИД Украины, главной темой обсуждений на встрече стал поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира. „Убежден, что справедливый мир в Украине соответствует стратегическим интересам Китая, а роль Китая как глобальной силы мира является важной“, - заявил Кулеба.

„Российская агрессия разрушила мир и затормозила развитие, а каждый новый день войны влечет за собой новые нарушения гуманности и дальнейшую эрозию справедливости. Поэтому нужно завершить войну против Украины, восстановить мир и ускорить восстановление нашего государства“, - сказал он.

Reuters пишет, что переговоры Кулебы и Ван И продолжались более трех часов. „Дольше, чем планировалось. Это был очень глубокий и конкретный разговор“. - рассказал агентству собеседник в украинской делегации.

Песков: Слова Кулебы о переговорах идут в унисон с позицией РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя на брифинге слова главы МИД Украины, заявил, что Москва „никогда не отказывалась от переговоров“ с Киевом.

„Сам по себе посыл можно сказать, что идет в унисон с нашей позицией, вы знаете, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость переговорному процессу, но здесь важны детали, которые мы с вами пока не знаем. Поэтому нужно дождаться каких-то разъяснений по этому вопросу“, - цитирует представителя Кремля „Интерфакс“.

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