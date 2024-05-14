Украина: фронт в Харьковской области стабилизируется

Возможная атака в этом регионе может привести к новому растягиванию линии фронта после того, как в пятницу российское наступление в Харьковской области вынудило Киев срочно прислать туда подкрепление.

Российские войска продвинулись в двух районах Харьковской области. Оборонное ведомство РФ заявило о взятии приграничного села Бугроватки. По неподтвержденным данным, поступающим с обеих сторон, идут бои на севере города Вовчанска, расположенного в 5 км от границы.

По словам высокопоставленных украинских официальных лиц, у России, скорее всего, недостаточно войск для захвата Харькова.