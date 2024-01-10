Украина экспортировала 15 миллионов тонн грузов по Черному морю

 
"Голос Америки"
Ukrainos infrastruktūros ministras Oleksandras Kubrakovas
Ukrainos infrastruktūros ministras Oleksandras Kubrakovas
ФОТО: AFP / Scanpix

Украина экспортировала 15 миллионов тонн грузов по черноморскому судоходному коридору, в том числе 10 миллионов тонн сельхозпродукции, сообщил вице-премьер Александр Кубраков.

Украина открыла коридор, проходящий вдоль западного побережья Черного моря вблизи Румынии и Болгарии, в августе, после того как Россия вышла из соглашения об экспорте зерна по Черному морю, достигнутого в 2022 году при посредничестве ООН.

Тогда Москва пригрозила рассматривать все суда как потенциальные военные цели.

"В течение пяти месяцев работы коридора в украинские порты зашли под погрузку 469 новых судов", – заявил Кубраков.

По его словам, в настоящее время 39 судов загружаются в портах Одессы, Черноморска и Южного, а еще 83 судна подтвердили готовность зайти в порты и экспортировать 2,4 миллиона тонн различных грузов.

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"Голос Америки"
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