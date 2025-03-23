Уиткофф: Путин не хочет захватывать "всю Европу"

Комментарий сделан в преддверии переговоров в Джидде. В воскресенье, 23 марта, делегация США должна встретиться в Саудовской Аравии с украинскими официальными лицами и обсудить возможное частичное прекращение огня между Украиной и Россией. В понедельник, 24 марта, американские и российские официальные лица проведут свой переговорный раунд.

„Я просто не вижу, что он (Путин. - Ред.) хочет захватить всю Европу. Это совсем другая ситуация, чем во время Второй мировой войны“, - заявил он, добавив, что в тот период не было формата НАТО.

„Чувствую, что он хочет мира“

„Чувствую, что он (Путин. - Ред.) хочет мира“, - заявил Уиткофф. „Думаю, что в понедельник в Саудовской Аравии вы увидите реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения огня между двумя странами в Черном море“, - добавил он. После этого, по его мнению, должен наступить естественный переход к „полноценному прекращению огня“.

Невозможно положить конец войне, не общаясь с обеими сторонами, не понимая, что нужно каждой из них, а затем не пытаясь объединить их, указал Стивен Уиткофф.

Не считает Путина „плохим парнем“