Уиткофф: Путин не хочет захватывать "всю Европу"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф считает, что президент РФ Владимир Путин не хочет захватывать „всю Европу“. Уиткофф дал интервью телеканалу Fox News, вышедшее в воскресенье, 23 марта.
„Я просто не вижу, что он (Путин. - Ред.) хочет захватить всю Европу. Это совсем другая ситуация, чем во время Второй мировой войны“, - заявил он, добавив, что в тот период не было формата НАТО.
Комментарий сделан в преддверии переговоров в Джидде. В воскресенье, 23 марта, делегация США должна встретиться в Саудовской Аравии с украинскими официальными лицами и обсудить возможное частичное прекращение огня между Украиной и Россией. В понедельник, 24 марта, американские и российские официальные лица проведут свой переговорный раунд.
„Чувствую, что он хочет мира“
„Чувствую, что он (Путин. - Ред.) хочет мира“, - заявил Уиткофф. „Думаю, что в понедельник в Саудовской Аравии вы увидите реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения огня между двумя странами в Черном море“, - добавил он. После этого, по его мнению, должен наступить естественный переход к „полноценному прекращению огня“.
Невозможно положить конец войне, не общаясь с обеими сторонами, не понимая, что нужно каждой из них, а затем не пытаясь объединить их, указал Стивен Уиткофф.
Не считает Путина „плохим парнем“
Ранее в интервью Такеру Карлсону, опубликованном 21 марта, спецпосланник президента США заявил, что не считает Путина „плохим парнем“. „Это - сложная ситуация, эта война и все составляющие, которые к ней привели. Знаете, никогда не бывает, что только один человек (приводит к определенному исходу. - Ред.)“, - добавил он.
Американский чиновник утверждал, что президент РФ молился за Трампа после покушения на последнего во время предвыборного митинга 13 июля 2024 года в Батлере (штат Пенсильвания). По версии спецпосланника, Путин пошел в местную церковь, встретился со своим священником и молился за Трампа. „Не потому что (Трамп. - Ред.) мог стать президентом США, а потому что у него была дружба с ним“, - заявил Стивен Уиткофф.
Он также отметил, что Путин заказал портрет Трампа у одного из ведущих российских художников. Во время визита спецпосланника в Москву российский лидер якобы попросил его передать картину президенту США - Трампа этот жест тронул, заявил собеседник Карлсона.
Дональд Трамп послал сигнал Владимиру Путину, что они - „два великих лидера“ - будут „разбираться в этом конфликте“, указал Уиткофф.