Уиткофф информирует Вашингтон о переговорах в Москве

Посетивший Москву спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передает информацию о ходе переговоров с российскими официальными лицами в Вашингтон, чтобы там дали ей оценку. Об этом в четверг, 13 марта, заявил в интервью телеканалу Fox News советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц. „Я разговаривал со своим коллегой, специальным посланником Уиткоффом. Он находится там и передает информацию, чтобы мы могли оценить ее, а президент Трамп - принять решение о дальнейших шагах“, - пояснил он.

По словам Уолца, подробности переговоров пока не разглашаются, но Вашингтон оценивает перспективы урегулирования войны между Россией и Украиной с „осторожным оптимизмом“.