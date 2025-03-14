Уиткофф информирует Вашингтон о переговорах в Москве

Посетивший Москву спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передает информацию о ходе переговоров с российскими официальными лицами в Вашингтон, чтобы там дали ей оценку. Об этом в четверг, 13 марта, заявил в интервью телеканалу Fox News советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц. „Я разговаривал со своим коллегой, специальным посланником Уиткоффом. Он находится там и передает информацию, чтобы мы могли оценить ее, а президент Трамп - принять решение о дальнейших шагах“, - пояснил он.
По словам Уолца, подробности переговоров пока не разглашаются, но Вашингтон оценивает перспективы урегулирования войны между Россией и Украиной с „осторожным оптимизмом“.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с предложением о прекращении огня в Украине на определенных условиях. Он настаивает на том, чтобы были „устранены первоначальные причины этого кризиса“, а Украина была лишена возможности перевооружиться и провести дополнительную мобилизацию во время перемирия.
Зеленский считает слова Путина манипулятивными
Украинский президент Владимир Зеленский назвал эти заявления Путина „очень предсказуемыми“ и „очень манипулятивными“. „Он фактически готовит отказ, - сказал Зеленский в традиционном ежевечернем видеообращении к согражданам. - Путин, конечно, боится сказать прямо президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев. И поэтому они там, в Москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше“.
По информации NBC News, Дональд Трамп отстранил от переговоров в Москве своего спецпредставителя по России и Украине Кита Келлога по просьбе российской стороны из-за его „проукраинской“ позиции.