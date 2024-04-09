Угрозы "Исламского государства" матчам Лиги Чемпионов: в Лондоне, Париже и Мадриде усилены меры безопасности

В понедельник, 9 апреля, в Мадриде играют испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити", в Лондоне английский "Арсенал" принимает германскую "Баварию".
10 апреля в Мадриде испанский "Атлетико" на своем поле встречается с германской "Боруссией", а французский "Пари Сен-Жермен" в Париже играет с испанской "Барселоной".
Меры безопасности пришлось усилить после того, как в близких к "Исламскому государству" интернет-изданиях появилось нескольких постеров с призывами совершать нападения на стадионах, где пройдут матчи.
Поддерживающий ИГ канал призывал к нападениям и опубликовал изображения стадиона "Эмирейтс" в Лондоне, стадионов "Сантьяго Бернабеу" и "Метрополитано" в Мадриде, а также стадиона "Парк де Пренс" в Париже.
На другой фотографии, опубликованной на прошлой неделе, показан стадион "Альянц Арена" в Мюнхене, где на следующей неделе "Бавария" будет играть ответный матч с "Арсеналом".
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что во время матча ПСЖ с "Барселоной" в Париже в среду будут приняты "значительно усиленные" меры безопасности.
"Я напомню, что всего 10 дней назад ИГ опубликовало фотографию мюнхенского стадиона и заявило, что необходимо действовать против спортивных объектов, где проводятся футбольные матчи. Хотя мишенью могут стать любые виды спорта, — сказал Дарманен. — Учитывая, насколько важна Лига чемпионов для футбола, мы, конечно, ведем переговоры с нашими партнерами".
Министр спорта Испании Пилар Алегрия призвала соблюдать спокойствие в преддверии матчей в Мадриде и сообщила, что для обеспечения безопасности будет задействовано более 2 тыс. полицейских и сотрудников Гражданской гвардии.
"УЭФА знает о предполагаемых террористических угрозах в отношении матчей Лиги чемпионов на этой неделе и поддерживает тесную связь с властями на соответствующих стадионах, — заявил представитель Союза европейских футбольных ассоциаций. — Мы планируем провести все матчи в соответствии с расписанием, приняв соответствующие меры безопасности".
Изображения джихадистов (на некоторых из них видны люди в масках и с оружием) были опубликованы в интернет-медиа, официально не связанных с самим "Исламским государством". Однако есть предположения, что за их публикацией стоит именно эта группировка.
Руководство ИГ недавно намекнуло, что его официальные представители тесно связаны со сторонниками в интернете.
По мнению специалистов Службы мониторинга Би-би-си, после нападения на "Крокус Сити Холл" под Москвой каналы, имеющие давние связи с группировкой, стали чаще публиковать материалы, подстрекающие к совершению нападений.