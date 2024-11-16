Уголовные и гражданские дела Трампа: что с ними теперь будет

В прошлом месяце они опубликовали в журнале Southern California Law Review статью, в которой отмечается, что поскольку Трампу были предъявлены обвинения еще до того, как он стал президентом во второй раз, Минюст может продолжить его судебное преследование. При этом Финкельштейн признает, что в реальности такой сценарий маловероятен. „Я думаю, что два федеральных дела в любом случае будут закрыты, - поделилась профессор с DW. - В соответствии с законом этого не должно быть“.