Удары дронов РФ по Украине: погибший и раненые в Каменском

В ночь на субботу, 26 апреля, российские беспилотники атаковали город Каменское Днепропетровской области. В результате ударов один человек погиб, еще четыре ранены - 11-летняя девочка и три женщины, одна из которых - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
„Враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру. Вражеский беспилотник попал в жилую девятиэтажку. Горят квартиры“, - говорится в его первом сообщении ранним утром. Позже глава ОВА сообщил, что „изуродованы 3 многоквартирных дома и 6 авто“, а Днепровском районе также есть пострадавший мужчина. „Произошли несколько возгораний. Повреждены предприятия, разрушено здание, которое не эксплуатировалось“, - добавил Лысак.
РФ ударила также по Харькову и Кропивницкому
В Харькове в результате ночного обстрела пострадал 14-летний мальчик, сообщил утром 26 апреля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. У ребенка - акубаротравма, уточнил мэр города Игорь Терехов.
В городе Кропивницкий ночью было зафиксировано не менее 10 взрывов вследствие массированного налета российских дронов. По информации местных властей, нанесен ущерб административным зданиям и складским помещениям, пострадавших нет. В результате удара дрона под Кропивницким повреждена башня мобильной связи.
В Донецкой области БПЛА атаковал микроавтобус
В Покровском районе Донецкой области российский беспилотник ударил по микроавтобусу, сообщила 26 апреля областная прокуратура. „В результате атаки получили телесные повреждения четверо гражданских, которые находились в салоне. Среди пострадавших 16-летний юноша. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения, контузии и ожоги“, - говорится в сообщении.
ВС ВСУ: РФ атаковала Украину тремя ракетами и 114 дронами
Российские войска в ночь на 26 апреля в очередной раз атаковали территорию Украины, применив противокорабельную ракету „Оникс“, две противорадиолокационных ракеты Х-31П и 114 ударных беспилотников, указано в утренней сводке Воздушных сил ВСУ в Telegram-канале. По их данным, пуски были совершены из районов Курска, Миллерово, Орла и Приморско-Ахтарска.
Согласно сводке, украинским силам ПВО удалось сбить 66 дронов „на востоке, севере, юге и в центре страны“. Еще 31 БПЛА был „локально потерян без негативных последствий“.
Российские атаки на украинские города и их гражданские объекты происходят почти ежедневно с начала агрессивной войны РФ против Украины, которая длится уже более трех лет.