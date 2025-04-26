Удары дронов РФ по Украине: погибший и раненые в Каменском

В ночь на субботу, 26 апреля, российские беспилотники атаковали город Каменское Днепропетровской области . В результате ударов один человек погиб, еще четыре ранены - 11-летняя девочка и три женщины, одна из которых - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.