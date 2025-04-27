Удары дронов РФ по Украине: двое погибших, несколько раненых

В ночь на воскресенье, 27 апреля, российские беспилотники в очередной раз атаковали несколько украинских регионов. „Из-за одной из атак в Павлограде погиб мужчина. Также пострадала 14-летняя девушка. Она под наблюдением врачей“, - сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он добавил, что в городе повреждены два многоквартирных дома, в одном из зданий произошел пожар.
„Уже утром агрессор ударил из РСЗО „Град“ по Никополю. Там среди разбитого - 8 частных домов, 4 хозяйственные постройки, газопровод. Впрочем, главное - уцелели люди“, - написал глава Днепропетровской ОВА. По сообщению мэра Днепра Бориса Филатова, в областном центре из-за ночной российской атаки в семи многоэтажках города выбило не менее 150 окон. Кроме того, добавил Филатов, в Днепре была повреждена и контактная сеть троллейбуса, которую уже починили.
ГСЧС: в Купянске из-под завалов деблокировали тело
По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), российская авиация нанесла удар управляемыми авиабомбами по жилым кварталам города Купянск в Харьковской области, в результате попадания одной из бомб был полностью разрушен частный дом, еще семь домов получили повреждения. „Сегодня утром спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего мужчины 1936 года рождения. Также пострадали две женщины 65 и 60 лет“, - говорится в сообщении ГСЧС.
Служба сообщила также об атаке беспилотниками Житомира, в результате чего возникли несколько пожаров в разных частях города. Сообщается о повреждениях по меньшей мере 15 жилых домов и 4 автомобилей. По данным ГСЧС, есть один пострадавший. „На этот раз во время такого удара пострадали двое сотрудников Национальной полиции, им оказывается помощь“, - сообщают в местной ОВА.
В результате ночной российской атаки БПЛА в Одесской области пострадала 35-летняя местная жительница, которая была доставлена в больницу. В Одесском районе поврежден трехэтажный жилой дом и автомобили, сообщила областная прокуратура.
ВС ВСУ: РФ атаковала Украину ночью 149 дронами
Российские войска в ночь на 27 апреля атаковали территорию Украины 149 ударными беспилотниками, указано в утренней сводке Воздушных сил ВСУ в Telegram-канале. По их данным, пуски были совершены из районов Курска, Брянска, Орла и Приморско-Ахтарска.
Согласно сводке, украинским силам ПВО удалось сбить 57 дронов „на востоке, севере, юге и в центре страны“. Еще 67 БПЛА были „локально потеряны без негативных последствий“.
Российские атаки на украинские города и их гражданские объекты происходят почти ежедневно с начала агрессивной войны РФ против Украины, которая длится уже более трех лет.