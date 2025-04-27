Удары дронов РФ по Украине: двое погибших, несколько раненых

В ночь на воскресенье, 27 апреля, российские беспилотники в очередной раз атаковали несколько украинских регионов. „Из-за одной из атак в Павлограде погиб мужчина. Также пострадала 14-летняя девушка. Она под наблюдением врачей“, - сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он добавил, что в городе повреждены два многоквартирных дома, в одном из зданий произошел пожар.