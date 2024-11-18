Удар РФ по жилому району Одессы: погибли 8 человек

Россия в понедельник, 18 ноября, нанесла ракетный удар по одному из жилых районов Одессы . В результате погибли 8 мирных жителей, сообщил руководитель Одесской ОГА Олег Кипер . Еще 18 человек ранены, 4 из них находятся в тяжелом состоянии, указал он. Среди пострадавших - один ребенок.

Позже Кипер опубликовал более подробную информацию. Удар ракеты пришелся на парковку в жилом районе, повреждены многоквартирный дом, университет и административное здание. На месте работают экстренные службы. Глава Одесской ОВА подчеркнул, что данные удары не случайны, а носят демонстративный характер, в частности, после „звонков и встреч“ западных лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным. „Россия показывает, что ее действительно интересует: только война. И этот сигнал следует услышать во всех частях света“, - написал он.