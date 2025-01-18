Удар РФ по Украине: четверо погибших, не менее 12 раненых

Российские войска утром в субботу, 18 января, вновь атаковали Украину ракетами и беспилотниками. О четырех погибших и трех пострадавших в Киеве в результате атаки баллистикой сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.
В украинской столице зафиксированы возгорания, повреждения подъезда жилого дома, трубопровода для водоснабжения и станции метро „Лукьяновская“ - ее закрыли после серии взрывов, заявил мэр Киева Виталий Кличко. По данным „Суспільне Київ“, в некоторых районах столицы исчезла вода.
Этим же утром войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. По его данным, в результате российской атаки ранены девять человек - „осколочные ранения, резаные раны, сотрясение головного мозга, ушибы и переломы“. Повреждены несколько жилых домов в городе. За минувшие сутки войска РФ нанесли 241 удар различным вооружением по девяти населенным пунктам Запорожской области, сообщил Федоров.
Российские войска в ночь на 18 января применили против Украины 39 ударных беспилотника с пусками из районов Миллерово, Брянска и Приморско-Ахтарска, а также четыре баллистические ракеты „Искандер-М“ из Воронежской и Брянской областей, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. Согласно сводке, украинским силам ПВО удалось сбить две ракеты и 24 дрона над 12 областями Украины. Еще 14 беспилотников были „локально потеряны без негативных последствий“.
Воздушные российские атаки на украинские города происходят почти ежедневно с начала агрессивной войны РФ против Украины, которая длится уже почти три года. Официальные лица РФ продолжают заявлять, что армия их страны наносит удары исключительно по военным объектам в Украине, но эти утверждения были многократно опровергнуты независимыми источниками, в том числе журналистами.