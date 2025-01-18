2025.01.18 15:44

Удар РФ по Украине: четверо погибших, не менее 12 раненых

 
Deutsche Welle
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: STRINGER | Scanpix

В результате российского удара по Киеву погибли по меньшей мере четыре человека, сообщил глава ГВА Тимур Ткаченко. Девять раненых вследствие ракетного удара по Запорожью, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Российские войска утром в субботу, 18 января, вновь атаковали Украину ракетами и беспилотниками. О четырех погибших и трех пострадавших в Киеве в результате атаки баллистикой сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В украинской столице зафиксированы возгорания, повреждения подъезда жилого дома, трубопровода для водоснабжения и станции метро „Лукьяновская“ - ее закрыли после серии взрывов, заявил мэр Киева Виталий Кличко. По данным „Суспільне Київ“, в некоторых районах столицы исчезла вода.

Этим же утром войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. По его данным, в результате российской атаки ранены девять человек - „осколочные ранения, резаные раны, сотрясение головного мозга, ушибы и переломы“. Повреждены несколько жилых домов в городе. За минувшие сутки войска РФ нанесли 241 удар различным вооружением по девяти населенным пунктам Запорожской области, сообщил Федоров.

Российские войска в ночь на 18 января применили против Украины 39 ударных беспилотника с пусками из районов Миллерово, Брянска и Приморско-Ахтарска, а также четыре баллистические ракеты „Искандер-М“ из Воронежской и Брянской областей, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. Согласно сводке, украинским силам ПВО удалось сбить две ракеты и 24 дрона над 12 областями Украины. Еще 14 беспилотников были „локально потеряны без негативных последствий“.

Воздушные российские атаки на украинские города происходят почти ежедневно с начала агрессивной войны РФ против Украины, которая длится уже почти три года. Официальные лица РФ продолжают заявлять, что армия их страны наносит удары исключительно по военным объектам в Украине, но эти утверждения были многократно опровергнуты независимыми источниками, в том числе журналистами.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии