Удар РФ по Украине: четверо погибших, не менее 12 раненых

Российские войска в ночь на 18 января применили против Украины 39 ударных беспилотника с пусками из районов Миллерово, Брянска и Приморско-Ахтарска, а также четыре баллистические ракеты „Искандер-М“ из Воронежской и Брянской областей, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. Согласно сводке, украинским силам ПВО удалось сбить две ракеты и 24 дрона над 12 областями Украины. Еще 14 беспилотников были „локально потеряны без негативных последствий“.

Воздушные российские атаки на украинские города происходят почти ежедневно с начала агрессивной войны РФ против Украины, которая длится уже почти три года. Официальные лица РФ продолжают заявлять, что армия их страны наносит удары исключительно по военным объектам в Украине, но эти утверждения были многократно опровергнуты независимыми источниками, в том числе журналистами.