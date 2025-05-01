Удар РФ по Одессе: двое погибших и 15 раненых

За несколько часов до сообщений об атаке на Одессу о налете БПЛА написал также и мэр Харькова Игорь Терехов. „Есть попадание вражеского дрона - предварительно - БПЛА „Молния“ на границе Киевского и Салтовского районов. На месте попадания пожар“, - написал он в Telegram, уточнив позже, что удар нанесен по автозаправочной станции в Киевском районе. На момент публикации информации о пострадавших не было.