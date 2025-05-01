Удар РФ по Одессе: двое погибших и 15 раненых

Российская армия в ночь на четверг, 1 мая, совершила очередную атаку на регионы Украины. По сообщению главы Одесской ОВА Олега Кипера, в городе вследствие удара БПЛА погибли два человека, еще 15 травмированы. „Из-за вражеской атаки повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. В некоторых местах вспыхнули пожары, которые ликвидируют наши спасатели. В результате удара два человека погибли, еще пятеро получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь“, - написал Кипер в Telegram около 3.30 по местному времени.
О разрушениях в Одессе вследствие воздушной атаки россиян написал в Telegram и городской мэр Геннадий Труханов. „В разных районах Одессы повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Вспыхнули пожары, поступают сообщения о пострадавших. Пожилая пара, которая проживала на верхнем этаже дома вместе с овчаркой Джеком, не выходит на связь. Их дети сообщили об отсутствии контакта“, - говорится в его ночном сообщении.
Российские дроны атаковали Харьков и другие регионы Украины
За несколько часов до сообщений об атаке на Одессу о налете БПЛА написал также и мэр Харькова Игорь Терехов. „Есть попадание вражеского дрона - предварительно - БПЛА „Молния“ на границе Киевского и Салтовского районов. На месте попадания пожар“, - написал он в Telegram, уточнив позже, что удар нанесен по автозаправочной станции в Киевском районе. На момент публикации информации о пострадавших не было.
Воздушные силы ВСУ сообщали также о российских атаках на город Кропивницкий и восточные регионы страны - Сумскую, Полтавскую, Запорожскую и Донецкую области, без указания подробностей. Российские атаки на украинские города и их гражданские объекты происходят почти ежедневно с начала агрессивной войны РФ против Украины, которая длится уже более трех лет.
Всего российская армия в ночь на четверг, 1 мая, запустила по территории Украины 5 баллистических ракет и 170 беспилотников, силам противовоздушной обороны удалось сбить 74 дрона, еще 68 БпЛА не достигли своих целей: локационно потеряны. Об этом Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили в Telegram-канале