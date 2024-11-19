2024.11.19 09:45

Удар РФ по общежитию в Сумской области Украины: 7 погибших

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Удар РФ по общежитию в Сумской области
Удар РФ по общежитию в Сумской области
ФОТО: Stringer | Reuters / Scanpix

В здание общежития в Глухове попали российские беспилотники. Семь человек погибли, еще 12 ранены.

В Сумской области Украины в результате удара российских беспилотников „Шахед“ по общежитию в городе Глухов поздно вечером в понедельник, 18 ноября, погибли, согласно последним данным, не менее семи человек, в том числе ребенок. В областной прокуратуре уточнили, что погиб 8-летний мальчик. Еще 12 человек, в том числе два ребенка, ранены, сообщила Сумская областная военная администрация.

В сообщении отмечается, что под завалами могут находиться другие жертвы. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы.

Местный Telegram-канал „Глухiв.City“ ночью опубликовал видео первых минут после удара беспилотников. На нем видно, что в пятиэтажном здании общежития разрушен один из подъездов.

Ранее сообщалось, что в Глухове Сумской области в понедельник поздно вечером прогремел взрыв. СМИ писали о попадании российского беспилотника в многоквартирный дом, в результате чего есть погибшие и раненые.

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