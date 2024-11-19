Удар РФ по общежитию в Сумской области Украины: 7 погибших

В Сумской области Украины в результате удара российских беспилотников „Шахед“ по общежитию в городе Глухов поздно вечером в понедельник, 18 ноября, погибли, согласно последним данным, не менее семи человек, в том числе ребенок. В областной прокуратуре уточнили, что погиб 8-летний мальчик. Еще 12 человек, в том числе два ребенка, ранены, сообщила Сумская областная военная администрация.