Удар РФ по Константиновке: не менее девяти погибших

Российская армия в пятницу, 9 августа, в очередной раз нанесла удар по Украине - под обстрел вновь попал населенный пункт Константиновка Донецкой области. Как сообщил в Telegram президент страны Владимир Зеленский, под завалами после российского удара по отделению почты и супермаркету остаются люди, продолжается спасательная операция.

„Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте, - написал Зеленский. Он подчеркнул, что Россия будет отвечать за этот террор. - Мы сделаем все, чтобы мир и в дальнейшем был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей“.