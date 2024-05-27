Удар РФ по “Эпицентру” в Харькове: количество погибших возросло до 17

“Опознаны 13 жертв, среди них 10 работников гипермаркета и трое посетителей”, - уточнили в прокуратуре.
Ранены 48 человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести.
Спасатели разобрали около 30% завалов гипермаркета. Однако работы затруднены постоянными сигналами тревоги, сообщили сегодня в украинской Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
“Ведь оккупант не в первый раз применяет тактику двойных ударов”, - объяснили в ГСЧС. При этом спасатели продолжают разбирать завалы, искать тела и останки погибших.
По данным следствия, 25 мая около 16:00 с территории РФ были нанесены авиаудары по Киевскому району Харькова. Удар пришелся по территории строительного гипермаркета, в котором находилось более 200 человек. Вспыхнул пожар.