Удар РФ по “Эпицентру” в Харькове: количество погибших возросло до 17

“Опознаны 13 жертв, среди них 10 работников гипермаркета и трое посетителей”, - уточнили в прокуратуре.

Ранены 48 человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести.

Спасатели разобрали около 30% завалов гипермаркета. Однако работы затруднены постоянными сигналами тревоги, сообщили сегодня в украинской Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

“Ведь оккупант не в первый раз применяет тактику двойных ударов”, - объяснили в ГСЧС. При этом спасатели продолжают разбирать завалы, искать тела и останки погибших.