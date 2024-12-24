Удар РФ по дому в Кривом Роге: ранены более 10 человек

В результате ракетного удара Вооруженных сил РФ по жилому дому в Кривом Роге Днепропетровской области один человек погиб и еще 11, в том числе 16-летняя девушка, пострадали, сообщил в Telegram-канале во вторник, 24 декабря, глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

По его словам, спасатели извлекли из-под завалов дома мужчину, врачи сделали все возможное, чтобы реанимировать его, однако все их усилия не принесли успеха. По словам Лысака, трое раненых находились в тяжелом состоянии. Среди пострадавших были женщины 69 и 72 лет, а также 78-летний мужчина. „Под завалами еще могут находиться люди“, - добавил глава Днепропетровской ОВА.