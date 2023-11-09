Удар ракеты под Одессой: пострадало иностранное судно

В середине июля власти РФ объявили о выходе из "зерновой сделки". После этого Минобороны России фактически назвало военными целями все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, а страны, под чьими флагами будут следовать эти суда, - участниками войны на стороне Киева. На следующий день аналогичное заявление сделало Минобороны Украины, объявившее, что будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря в российские порты и порты на оккупированных РФ украинских территориях, перевозящими грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".