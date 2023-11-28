Ученые зарегистрировали мощнейший космический луч неизвестного происхождения

Ученые назвали обнаруженную частицу «Аматерасу», в честь японской богини Солнца . Астроном из университета Osaka Metropolitan University Тосихиро Фудзии наткнулся на странные сигналы еще в 2021 году, проводя плановую проверку данных на телескопе Telescope Array — детекторе космических лучей в округе Миллард (штат Юта). Сигналы свидетельствовали о том, что детекторы установки столкнулись с чем-то сверхэнергичным. Сперва ученый решил, что произошла ошибка или баг в программном обеспечении. Однако результаты измерений соответствовали данным, полученным при использовании лучей ультравысоких энергий.

Космический луч, несмотря на свое название, на самом деле является высокоэнергетической субатомной частицей — часто протоном, — которая проносится через пространство со скоростью, близкой к скорости света. Энергия обнаруженной частицы примерно в миллион раз превышает энергию, достигаемую самыми мощными ускорителями частиц, созданными человеком. Космические лучи с энергией более 100 ЭэВ наблюдаются редко — на каждый квадратный километр Земли в столетие приходится менее одной такой частицы.

Однако точное происхождение этой частицы из космоса остается загадкой, и некоторые ученые предполагают, что она могла быть порождена неизвестной физикой. Энергия загадочного космического луча оценивается в 240 эксаэлектронвольт (ЭэВ; 10 в восемнадцатой степени электронвольт). Энергия частицы Oh-My-God составляла около 320 ЭэВ.

Но когда Фудзии и его сотрудники попытались определить источник энергетического всплеска, они не смогли найти ответа. Сверхвысокоэнергетические космические лучи обычно движутся в пространстве относительно плавно, поскольку они не так сильно отражаются от магнитных полей, как низкоэнергетические космические лучи. Это позволило бы легко определить, от какой звезды, черной дыры или галактики они исходят.

Однако Фудзии и его сотрудники рассчитали, что источник луча находится в области, похожей на пустоту, где находится мало галактик. Чтобы предусмотреть все возможные варианты, исследователи также попытались сопоставить космический луч с возможными галактиками-источниками и объектами, расположенными непосредственно за направлением его прихода. Но ни один из них не подошел. Потенциальным кандидатом на такой уровень энергии была бы сверхмассивная черная дыра в сердце другой галактики.