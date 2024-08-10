Участника штурма Капитолия приговорили к 20 годам тюрьмы

Самым суровым в рамках расследования штурма Капитолия остается приговор, вынесенный экс-лидеру ультраправой организации Proud Boys Энрике Таррио, которого суд в Вашингтоне приговорил к 22 годам тюрьмы. Его призвали виновным в подстрекательстве к мятежу.

Сам Энрике Таррио не был в Вашингтоне 6 января во время штурма здания Конгресса. Однако судья подчеркнул, что Таррио был „главным лидером заговора“. Следствие установило, что он контролировал действия Proud Boys во время мятежа. По данным следствия, он является „исключительно влиятельной фигурой“ среди американских правых экстремистов. Суд также приговорил двух других лидеров Proud Boys к 17 и 18 годам лишения свободы.