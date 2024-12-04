Убийство, всколыхнувшее Италию. Суд дал пожизненное 22-летнему итальянцу, зарезавшему бывшую девушку

Следствие установило, что 11 ноября 2023 года Туретта заехал за Чекеттин, студенткой факультета биомедицинской инженерии, и предложил отвезти ее за покупками для предстоящей выпускной церемонии.

В связи с этим преступлением итальянская пресса активно пишет о фемициде (то есть убийствах, совершенных по мотивам ненависти к женщинам), патриархате и мужском насилии в итальянском обществе.

За прошедший после убийства год выяснилось множество подробностей этого преступления. Стало ясно, что жертвой убийства стала девушка, все сильнее страдавшая от преследований своего бывшего парня, который относился к ней как к собственности и отказывался смириться с разрывом их отношений.

Суд подтвердил, что житель итальянской области Венеция 22-летний Филиппо Туретта убил Чекеттин в ноябре 2023 года, и приговорил его к пожизненному заключению.

А недавно члены семьи Джулии опубликовали записки девушки под названием „15 причин, по которым мне пришлось с ним расстаться“, их она сделала за несколько месяцев до гибели. Таким образом близкие жертвы убийства пытаются повысить осведомленность в обществе о тревожных признаках отношений, в которых одна из сторон пытается подчинить себе другую.

18 ноября были обнаружены останки Чекеттин, а уже на следующий день Туретта был арестован в Германии, где он пытался скрыться. Он довольно быстро признался в убийстве девушки и был экстрадирован в Италию.

После этого Туретта исчез, и в течение недели вся Италия напряженно следила за поисками пары.

Вечером того же дня он нанес ей более 70 ножевых ранений и оставил тело на дне канавы, завернув его в полиэтиленовые пакеты.

В своих записках Джулия Чекеттин вспоминала, как Туретта внушал ей, что она обязана помогать ему в учебе; жаловался, что она стала отправлять ему меньше сердечек-эмодзи; требовал, чтобы она постоянно ему писала и не гуляла со своими друзьями.

„Это были типичные признаки собственничества в отношениях, — сказал Би-би-си отец Джулии Джино Чекеттин. — Он лишал ее личного пространства или требовал, чтобы она всегда включала его в свои планы. Ему всегда нужно было знать все, что она говорила своим друзьям или даже своему терапевту“.

„Позже мы поняли, что она считала себя причиной такого его болезненного состояния и чувствовала за это ответственность“, — говорит отец.