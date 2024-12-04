Убийство, всколыхнувшее Италию. Суд дал пожизненное 22-летнему итальянцу, зарезавшему бывшую девушку

Суд подтвердил, что житель итальянской области Венеция 22-летний Филиппо Туретта убил Чекеттин в ноябре 2023 года, и приговорил его к пожизненному заключению.
За прошедший после убийства год выяснилось множество подробностей этого преступления. Стало ясно, что жертвой убийства стала девушка, все сильнее страдавшая от преследований своего бывшего парня, который относился к ней как к собственности и отказывался смириться с разрывом их отношений.
В связи с этим преступлением итальянская пресса активно пишет о фемициде (то есть убийствах, совершенных по мотивам ненависти к женщинам), патриархате и мужском насилии в итальянском обществе.
15 причин расставания
Следствие установило, что 11 ноября 2023 года Туретта заехал за Чекеттин, студенткой факультета биомедицинской инженерии, и предложил отвезти ее за покупками для предстоящей выпускной церемонии.
Вечером того же дня он нанес ей более 70 ножевых ранений и оставил тело на дне канавы, завернув его в полиэтиленовые пакеты.
После этого Туретта исчез, и в течение недели вся Италия напряженно следила за поисками пары.
18 ноября были обнаружены останки Чекеттин, а уже на следующий день Туретта был арестован в Германии, где он пытался скрыться. Он довольно быстро признался в убийстве девушки и был экстрадирован в Италию.
А недавно члены семьи Джулии опубликовали записки девушки под названием „15 причин, по которым мне пришлось с ним расстаться“, их она сделала за несколько месяцев до гибели. Таким образом близкие жертвы убийства пытаются повысить осведомленность в обществе о тревожных признаках отношений, в которых одна из сторон пытается подчинить себе другую.
В своих записках Джулия Чекеттин вспоминала, как Туретта внушал ей, что она обязана помогать ему в учебе; жаловался, что она стала отправлять ему меньше сердечек-эмодзи; требовал, чтобы она постоянно ему писала и не гуляла со своими друзьями.
„Это были типичные признаки собственничества в отношениях, — сказал Би-би-си отец Джулии Джино Чекеттин. — Он лишал ее личного пространства или требовал, чтобы она всегда включала его в свои планы. Ему всегда нужно было знать все, что она говорила своим друзьям или даже своему терапевту“.
„Позже мы поняли, что она считала себя причиной такого его болезненного состояния и чувствовала за это ответственность“, — говорит отец.
В 80-страничном заявлении, написанном из тюрьмы детским почерком, Туретта рассказал, что с тех пор, как девушка рассталась с ним, он каждый день надеялся вернуться к ней. „Другого варианта для меня просто не существовало“, — написал он.
На допросе в полиции Туретта подтвердил, что в ту ночь, когда он убил ее, Джулия сказала ему, что он слишком от нее зависит и чересчур многого хочет.
„Я кричал, что это несправедливо, что она мне нужна“, — рассказал Туретта.
По его словам, он убил ее после того, как „очень разозлился“, когда она попыталась выйти из машины.
„Я был эгоистом и только сейчас осознаю это, — пишет он в своем письме из тюрьмы. — Я не думал о том, насколько несправедливо это было по отношению к ней и к той многообещающей и прекрасной жизни, которая ее ждала“.
„Нормальный сын патриархального общества“
Адвокат Туретты Джованни Карузо настаивает, что убийство следует считать непреднамеренным, он просил не выносить „бесчеловечный и унижающий достоинство“ пожизненный приговор в отношении его клиента.
„Он не Пабло Эскобар“, — сказал при этом Карузо. По словам отца Джулии, такая линия защиты заставила его почувствовать, будто насилие против его дочери совершается снова.
Случаи фемицида не редко освещаются в итальянской прессе, но история Джулии Чекеттин с самого начала привлекла повышенное внимание.
За тем, как продвигались недельные поиски пары, следила вся страна. Людей также тронул тот факт, что девушка была убита всего за несколько дней до окончания учебы в институте. На ее похороны в Падуе пришли более 10 тысяч человек.
Но настоящий шквал реакции в обществе вызвало яростное интервью сестры Джулии Елены. В нем она сквозь слезы заявила, что Филиппо Туретта был не „монстром, а нормальным сыном патриархального общества“.
В Италии на всех уровнях заговорили о причинах насилия в отношении женщин, о гендерных ролях в современном обществе и о том, что на самом деле означает патриархат. Эту концепцию многие в Италии считали давно ушедшей в прошлое, но громкое убийство молодой женщины заставило снова проанализировать ее суть.
„Если вы мужчина, вы являетесь частью системы, которая приучает вас к мысли, что вы важнее и весомее, чем женщины“, — сказал Джино Чекеттин Би-би-си.
„Это означает, что если вы находитесь в отношениях, то всё должно крутиться вокруг вас. Поэтому патриарху нельзя сказать: „Я тебя больше не люблю“, это противоречит его замашкам собственника“, — говорит отец девушки.
Голосовые сообщения
В ноябре этого года, во время открытия фонда, созданного Джино Чекеттином в память о Джулии, министр образования Италии Джузеппе Вальдитара заявил, что в стране больше нет патриархата, а рост сексуального насилия связан с другим — „с маргинализацией и извращениями, проникающими в страну вместе с нелегальной иммиграцией“.
Однако эти слова возмутили многих.
„Джулию убил респектабельный белый итальянец, — сказала в ответ Елена Чекеттин, сестра жертвы. — Мой отец начал что-то делать, чтобы предотвратить насилие. А что делает правительство?“
После смерти его дочери Джино Чекеттин полностью посвятил себя работе с подростками: он пытается учить их справляться с эмоциями и отношениями. В том числе он посещает школы и рассказывает ученикам историю своей дочери.
Джино Чекеттин также дает школьникам послушать саму Джулию — ее голосовые сообщения, оставшиеся в телефонах ее друзей.
В одном из них слышно, что ее раздражает настойчивость Туретты, но вместе с тем, она чувствует вину из-за его суицидальных мыслей. „Мне хотелось бы исчезнуть, — говорит она. — Но я боюсь, что он может причинить себе вред“.
Элиза Эрколи из Differenza Donna, благотворительной организации, которая борется с гендерным насилием, рассказала Би-би-си, что эти голосовые сообщения оказывают заметный эффект. В ее организацию начали звонить многие родители, которые замечали подобное поведение у своих дочерей.
„Мы обычно думаем, что проблема начинается, когда появляются синяки, но во многих ситуациях корень — в скрытом психологическом насилии“, — сказала она.
По данным правительственных агентств, после убийства Джулии Чекеттин люди стали намного чаще пользоваться национальной телефонной линией для помощи в случаях насилия: число звонков выросло на 57% по сравнению с прошлым годом.
Различные НКО и оппозиционные политики требуют от правительства премьер-министра Джорджии Мелони предпринять конкретные шаги для предотвращения и наказания насилия в отношении женщин. В частности, предлагается ввести в школах уроки для обсуждения эмоций.
„То, что делает семья Чекеттин, — это капля в море по сравнению с тем, чего могло бы достичь правительство“, — считает Франческа Гио, политик левых взглядов и член городского совета Генуи.
Недавно Гио публично рассказала, что в возрасте 12 лет пережила изнасилование, и на это признание ее вдохновила именно семья Чекеттин, продемонстрировавшая силу и желание бороться с явлениями, которые погубили их дочь.
„Они трансформируют свою боль в любовь и действие. Мы не можем просто стоять в стороне“, — заявила Гио.
Судебный процесс над Филиппо Туреттой длился 10 недель. В конце слушаний отец жертвы Джино Чекеттин сказал, что чувствует себя спокойно.
Он считает, что гибель его дочери, которая теперь известна во всей стране, станет для итальянского общества переломным моментом.
Хотя, добавляет он, это слабое утешение, поскольку никто и ничто не может вернуть ему его любимую Джулию.