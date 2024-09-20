Убийство трансгендерной женщины в Грузии вызвало негодование на фоне "кампании ненависти"

„Этот закон, который принят — это поощрение и зеленый свет и поощрение для насильников… Авторитарные государства, мы знаем из истории, всегда выбирали „козла отпущения“, для того, чтобы обвинить во всех проблемах. Так начиналось и в нацистской Германии и во многих странах. В Грузии то, что мы видим, это пример российского фашизма, потому что это то, что Путин узаконил в России и из-за чего в России последнее десятилетие квир-люди подвергаются насилию и бегут из страны“, — сказала Би-би-си директор Tbilisi Pride Тамар Джакели.