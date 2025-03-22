Убийства в Волыни: исторический камень преткновения Польши и Украины

„Если Украина боится, что обсуждение этой темы поставит под сомнение их героев Второй мировой войны, то я уверена, что бояться нечего, потому что сейчас у них есть настоящие герои, сражающиеся за свободу. И я думаю, что эти герои хотят, чтобы Польша и Украина стали еще ближе. Волынская резня была секретом, спрятанным в шкафу. И если вы думаете, что скелет в шкафу однажды просто исчезнет, вы ошибаетесь. Я не виню украинцев в том, что произошло. Но если мы будем пытаться скрыть историю, это нам не поможет. Это только все испортит“.