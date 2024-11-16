Убийства новорожденных и вопросы к правосудию. Странное дело Люси Летби

Но многие не могут поверить в виновность Люси Летби по той причине, что в деле отсутствует мотив. Высказывались разные предположения на этот счет. И что ей нравилось „играть в бога“, и что она просто наслаждалась убийствами детей и реакцией их родителей, и что таким образом она пыталась привлечь внимание некоего врача, в которого якобы была влюблена, и что ей просто было „скучно“, если дети в отделении были стабильны. Все эти предположения с трудом вяжутся с ее милой внешностью, приветливостью, открытостью и сочувствием, которое она демонстрировала как на работе, так и в компании своих друзей.