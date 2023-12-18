Убитые по ошибке израильские заложники писали остатками еды просьбы о помощи

Заложники — 28-летний Йотам Хаим, 22-летний Самер Талалка и 26-летний Алон Шамриз — были убиты в районе Шеджайя в Газе, где израильские войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением боевиков ХАМАС.

Израильские военные признали, что убийство мужчин, державших в руках белый флаг, было нарушением «правил ведения боевых действий».

По словам израильского военного чиновника, говорившего с Би-би-си на условиях анонимности, мужчины вышли из здания без рубашек, один из них нес палку с белой тканью.

Один из солдат, по словам чиновника, почувствовал опасность и открыл огонь, предположив, что эти люди — террористы.

Двое были немедленно убиты, а третий, раненый, вернулся в здание.

Раздался крик о помощи на иврите, и командир батальона приказал солдатам прекратить огонь. Раненый заложник позже снова вышел из здания и был застрелен, сказал чиновник.

Неясно, были ли заложники брошены своими похитителями или смогли сбежать.