У Японии появился новый остров из-за извержения вулкана

По словам исследователя землетрясений в Токийском университете Фукаси Маэно, новый остров может как увеличиться в размерах, так и исчезнуть. Острова, которые трижды появлялись на этом участке в двадцатом веке, были разрушены волнами. Тем не менее, если вулкан продолжит извергаться, застывшие потоки лавы могут образовать более твёрдую и прочную поверхность.

Япония не только приобретает, но и теряет острова. В 2018 году выяснилось, что необитаемый остров Эсанбэ Ханакита Кодзима скрылся под водой. Это заметили только благодаря японскому писателю, описывающему "скрытые" острова.