У парламента Грузии тысячи выступили против итогов выборов

Тысячи протестующих в понедельник, 28 октября, собрались у здания парламента Грузии, после того как президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии призвали к протестам, не признав результатов выборов 26 октября.

По данным местного СМИ Paper Kartuli, митингующие перекрыли проспект Руставели. Издание со ссылкой на сервис Mapchecking написало о 15 тыс. участников.

Зурабишвили: Мы будем бороться

Глава государства обратилась к собравшимся. „Мы будем бороться, чтобы защитить ваше конституционное право на голос. Сейчас - не время для пессимизма, сейчас важно спокойно и, подняв голову, защищать свои голоса“, - заявила Зурабишвили.