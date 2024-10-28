2024.10.28 20:34

У парламента Грузии тысячи выступили против итогов выборов

 
Deutsche Welle
Kai kovoji už visų laisvę, bet niekas nekovoja už tavo. LGBTQ+ istorija iš Sakartvelo (Vaizdo pasakojimo stop kadras)
Kai kovoji už visų laisvę, bet niekas nekovoja už tavo. LGBTQ+ istorija iš Sakartvelo (Vaizdo pasakojimo stop kadras)
ФОТО: Bendra.lt

К протестующим у парламента Грузии обратилась президент Грузии. Саломе Зурабишвили призвала демонстрантов „бороться, чтобы защитить конституционное право на голос“.

Тысячи протестующих в понедельник, 28 октября, собрались у здания парламента Грузии, после того как президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии призвали к протестам, не признав результатов выборов 26 октября.

По данным местного СМИ Paper Kartuli, митингующие перекрыли проспект Руставели. Издание со ссылкой на сервис Mapchecking написало о 15 тыс. участников.

Зурабишвили: Мы будем бороться

Глава государства обратилась к собравшимся. „Мы будем бороться, чтобы защитить ваше конституционное право на голос. Сейчас - не время для пессимизма, сейчас важно спокойно и, подняв голову, защищать свои голоса“, - заявила Зурабишвили.

Член парламента, представитель оппозиционного объединения „Единство - национальное движение“ Георгий Вашадзе потребовал повторных выборов. „Единственные переговоры с правительством будут касаться того, чтобы провести новые выборы с присутствием интернациональных наблюдателей, заявил он.

СМИ: Митингующие освистали кортеж Орбана

Между тем, по данным Paper Kartuli, митингующие на проспекте Руставели освистали кортеж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который прибыл с визитом в Тбилиси.

После 21 часа по местному времени (20.00 мск) демонстранты начали расходиться с проспекта Руставели, указали местные СМИ. Протестующие исполнили оду „К радости“ немецкого поэта Фридриха Шиллера (Friedrich Schiller) и гимн Грузии.

По данным ЦИК, победу на выборах с результатом в 54 процента голосов одержала правящая партия „Грузинская мечта“.

„Мы стали жертвами спецоперации РФ“

Зурабишвили и оппозиция отказались признать официальные результаты голосования и призвали к протестам, указав на многочисленные нарушения. „Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, одной из новых форм гибридной войны, совершенной против нашего народа и нашей страны“, - заявила президент.

На имевшие место нарушения - случаи запугивания и подкупа избирателей, давления на госслужащих, многократного голосования и вброса бюллетеней - обратили внимание и международные наблюдатели. Расследовать возможные фальсификации и предполагаемое вмешательство в избирательный процесс в Грузии призвали США и Европейский Союз.

Кремль отверг обвинения во вмешательстве в грузинские выборы.

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Источник
Deutsche Welle
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