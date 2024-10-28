У парламента Грузии тысячи выступили против итогов выборов

Тысячи протестующих в понедельник, 28 октября, собрались у здания парламента Грузии, после того как президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии призвали к протестам, не признав результатов выборов 26 октября.
По данным местного СМИ Paper Kartuli, митингующие перекрыли проспект Руставели. Издание со ссылкой на сервис Mapchecking написало о 15 тыс. участников.
Зурабишвили: Мы будем бороться
Глава государства обратилась к собравшимся. „Мы будем бороться, чтобы защитить ваше конституционное право на голос. Сейчас - не время для пессимизма, сейчас важно спокойно и, подняв голову, защищать свои голоса“, - заявила Зурабишвили.
Член парламента, представитель оппозиционного объединения „Единство - национальное движение“ Георгий Вашадзе потребовал повторных выборов. „Единственные переговоры с правительством будут касаться того, чтобы провести новые выборы“ с присутствием интернациональных наблюдателей, заявил он.
СМИ: Митингующие освистали кортеж Орбана
Между тем, по данным Paper Kartuli, митингующие на проспекте Руставели освистали кортеж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который прибыл с визитом в Тбилиси.
После 21 часа по местному времени (20.00 мск) демонстранты начали расходиться с проспекта Руставели, указали местные СМИ. Протестующие исполнили оду „К радости“ немецкого поэта Фридриха Шиллера (Friedrich Schiller) и гимн Грузии.
По данным ЦИК, победу на выборах с результатом в 54 процента голосов одержала правящая партия „Грузинская мечта“.
„Мы стали жертвами спецоперации РФ“
Зурабишвили и оппозиция отказались признать официальные результаты голосования и призвали к протестам, указав на многочисленные нарушения. „Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, одной из новых форм гибридной войны, совершенной против нашего народа и нашей страны“, - заявила президент.
На имевшие место нарушения - случаи запугивания и подкупа избирателей, давления на госслужащих, многократного голосования и вброса бюллетеней - обратили внимание и международные наблюдатели. Расследовать возможные фальсификации и предполагаемое вмешательство в избирательный процесс в Грузии призвали США и Европейский Союз.
Кремль отверг обвинения во вмешательстве в грузинские выборы.