У НАТО новый генсек. Какие задачи предстоит решить Марку Рютте?

На международной сцене Рютте заявил о себе в 2014 году, после того как рейс MH17 авиакомпании Malaysian Airlines был сбит российским ракетным комплексом над восточной Украиной, в результате чего погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, включая 196 граждан Нидерландов. Он тогда пообещал привлечь к ответственности виновных.

57-летний Рютте, пробывший у власти 14 лет и дольше всех занимавший пост премьер-министра Нидерландов — опытный игрок на мировой арене.

Йенс Столтенберг, ушедший в отставку после более чем десятилетнего пребывания на этом посту, заявил, что с Рютте во главе альянс в надежных руках. Его главными задачами будут поддержка Украины и стимулирование членов НАТО к увеличению расходов на оборону.

„Тот факт, что у него такой большой опыт в поиске путей продвижения вперед, компромиссов, убеждения людей и установления контактов с ними — я думаю, это очень и очень пригодится“, — считает Кайса Оллонгрен, бывший министр обороны Нидерландов, работавшая под началом Рютте.

Оллонгрен и другие описывают стиль руководства Рютте как чрезвычайно целеустремленный и практичный. Для такой иерархической организации, как НАТО, это может оказаться неприятным сюрпризом.

По словам дипломатов НАТО, от Рютте ожидают, что он „будет делать все то же самое, но в больших объемах и по-другому“.