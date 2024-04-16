"У нас закончились ракеты". Зеленский рассказал, как России удалось уничтожить Трипольскую ТЭС, и призвал США немедленно одобрить помощь

"Я говорю вам открыто — без этой помощи шансов у нас победить не будет, — сказал Зеленский об американском пакете помощи в интервью PBS. — Нужно быть намного сильнее твоего врага. Вот о чем я говорю. Что сегодня артиллерийские снаряды — один к десяти. Можем ли мы так стоять? Нет. В любом случае при этой статистике они нас будут ежедневно толкать назад. Если мы хотим стопроцентно защищать то, что сегодня под нашим контролем, мы должны от одного перейти к сравнимым числам. Десять к десяти".