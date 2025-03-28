У короля Карла III наблюдались побочные эффекты лечения от рака, он отменил планы на пятницу

„Он очень надеется, что [эти мероприятия] можно будет перенести на другое время в будущем“, — добавил пресс-секретарь, отметив, что король глубоко извиняется перед всеми, кто занимался организацией поездки в Бирмингем.

Кроме того, в четверг, 27 марта, планировались три встречи с иностранными послами, сообщил представитель дворца. Их также коснулись изменения.

На пятницу, 28 марта, у Карла была запланирована довольно обширная программа, включавшая четыре публичных мероприятия в Бирмингеме и посещение Бирмингемской королевской балетной труппы .

Как сообщил Букингемский дворец, король, которому 76 лет, короткое время находился под наблюдением в больнице из-за временных побочных эффектов от своего продолжающегося онкологического лечения. Сейчас он находится в своей резиденции Кларенс-хаус в Лондоне , работает с документами и делает телефонные звонки из кабинета.

Букингемский дворец сообщает, что, как ожидается, король вернется к нормальному режиму работы на следующей неделе. При этом во дворце признают, что дальнейшие проблемы со здоровьем невозможно исключить.

После обнародования новости пресс-секретарь премьер-министра сэра Кира Стармера сообщила, что премьер „желает Его Величеству Королю всего самого наилучшего“.

Букингемский дворец ни разу не раскрывал, какого типа раковая опухоль была обнаружена у монарха. Подробностей о побочных эффектах лечения также не сообщается.

Об онкологическим диагнозе короля Букингемский дворец впервые сообщил в феврале 2024 года . В первые месяцы после этого Карл воздерживался от участия в публичных мероприятиях, но затем в основном вернулся к прежнему графику .

Источник во дворце отметил, что случившееся – это „небольшая заминка на пути, который ведет в совершенно правильном направлении“.

Главный посыл дворца сегодня — уверенность. Отсрочка визита в Бирмингем представлена как кратковременное ухудшение состояния здоровья короля, которое в остальное время выглядит оптимистично.

Король добирался до клиники в центре Лондона на одном из своих автомобилей, а не на машине скорой помощи, а позднее объявление последовало за решением о том, что визит в пятницу было бы разумнее отложить.

Лечение от рака продолжается, и король не хочет, чтобы оно определяло его жизнь. В последние недели он совершил поездку в Северную Ирландию, составил плейлист из своей любимой музыки и посетил службу в честь Дня Содружества, которую пропустил в прошлом году из-за диагностированного заболевания.