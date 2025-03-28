2025.03.28 11:05

У короля Карла III наблюдались побочные эффекты лечения от рака, он отменил планы на пятницу

 
BBC Russian
Karalius Karolis III
Karalius Karolis III
ФОТО: Ludovic Marin | Scanpix

Король Великобритании Карл III перенес мероприятия со своим участием, запланированные на пятницу, после перенесенных побочных эффектов лечения от рака.

Как сообщил Букингемский дворец, король, которому 76 лет, короткое время находился под наблюдением в больнице из-за временных побочных эффектов от своего продолжающегося онкологического лечения. Сейчас он находится в своей резиденции Кларенс-хаус в Лондоне, работает с документами и делает телефонные звонки из кабинета.

На пятницу, 28 марта, у Карла была запланирована довольно обширная программа, включавшая четыре публичных мероприятия в Бирмингеме и посещение Бирмингемской королевской балетной труппы.

Кроме того, в четверг, 27 марта, планировались три встречи с иностранными послами, сообщил представитель дворца. Их также коснулись изменения.

„Он очень надеется, что [эти мероприятия] можно будет перенести на другое время в будущем“, — добавил пресс-секретарь, отметив, что король глубоко извиняется перед всеми, кто занимался организацией поездки в Бирмингем.

Источник во дворце отметил, что случившееся – это „небольшая заминка на пути, который ведет в совершенно правильном направлении“.

Об онкологическим диагнозе короля Букингемский дворец впервые сообщил в феврале 2024 года. В первые месяцы после этого Карл воздерживался от участия в публичных мероприятиях, но затем в основном вернулся к прежнему графику.

Букингемский дворец ни разу не раскрывал, какого типа раковая опухоль была обнаружена у монарха. Подробностей о побочных эффектах лечения также не сообщается.

После обнародования новости пресс-секретарь премьер-министра сэра Кира Стармера сообщила, что премьер „желает Его Величеству Королю всего самого наилучшего“.

Букингемский дворец сообщает, что, как ожидается, король вернется к нормальному режиму работы на следующей неделе. При этом во дворце признают, что дальнейшие проблемы со здоровьем невозможно исключить.

Главный посыл дворца сегодня — уверенность. Отсрочка визита в Бирмингем представлена как кратковременное ухудшение состояния здоровья короля, которое в остальное время выглядит оптимистично.

Король добирался до клиники в центре Лондона на одном из своих автомобилей, а не на машине скорой помощи, а позднее объявление последовало за решением о том, что визит в пятницу было бы разумнее отложить.

Лечение от рака продолжается, и король не хочет, чтобы оно определяло его жизнь. В последние недели он совершил поездку в Северную Ирландию, составил плейлист из своей любимой музыки и посетил службу в честь Дня Содружества, которую пропустил в прошлом году из-за диагностированного заболевания.

На этой неделе король и королева Камилла объявили о переносе государственного визита в Ватикан в связи с болезнью папы Франциска. Однако визит в Италию, запланированный на апрель, пока должен состояться с некоторыми изменениями в программе.

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