У Хургады затонула туристическая подлодка, погибли по меньшей мере четверо россиян

Всего на борту находились 45 российских туристов, в том числе дети, пишет ТАСС. Позже Воропаев сообщил, что судьба восьми человек остается неизвестной.

По меньшей мере четыре российских туриста погибли в результате аварии прогулочного батискафа у берегов Хургады, большая часть пассажиров спасена, их жизни ничего не угрожает, заявил ТАСС генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев.

Лодка компании Sindbad затонула недалеко от гавани, сообщает из Каира корреспондент Би-би-си. Компания уже несколько лет организует туристические поездки в Хургаде.

Шесть иностранцев, гражданство которых пока не подтверждено, погибли в четверг, когда туристическая подводная лодка затонула у побережья, сообщили агентству Reuters в офисе губернатора.

По данным консульства, авария с батискафом произошла на расстоянии километра от берега около 10 часов утра.

Все туристы приобрели путевки в Египет у туроператора „Библио Глобус“, пишет „Интерфакс“.

Раненые, в том числе четверо в критическом состоянии, были доставлены в близлежащие больницы, передает корреспондент Би-би-си.

Это не первый инцидент с туристическими лодками в Хургаде.

В ноябре затонула туристическая лодка Sea Story, в результате чего погибли или пропали без вести 11 человек, включая британскую пару. Египетские власти связывали катастрофу с волной высотой до четырех метров (а выжившие говорили Би-би-си, что на судне были проблемы с безопасностью).