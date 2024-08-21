У Берлина и Варшавы возник конфликт из-за "Северных потоков"

Президент Украины Владимир Зеленский устно одобрил план операции, однако, когда Центральное разведывательное управление США узнало о ней и призвало Киев отменить операцию, изменил свое решение и сказал об этом Залужному, но тот не послушал. Позже он заявил Зеленскому, что диверсионная группа уже была отрезана от внешнего мира и не могла быть отозвана, пишет издание.