У берегов Японии разбился американский военный конвертоплан

Американский военный конвертоплан Osprey, на борту которого находились восемь человек, упал в море у южного побережья Японии.

Японская береговая охрана направилась к месту происшествия для проведения поисково-спасательных операций, сообщили официальные лица.

Детали инцидента, произошедшего в среду, и судьба людей на борту пока неизвестны, сообщил представитель берговой охраны Кадзуо Огава.

По его словам, в береговую охрану поступил экстренный вызов с рыболовецкого судна, которое находилось неподалеку от места аварии у острова Якусима, расположенного южнее главного японского острова Кюсю.