Тысячи жителей Словакии вышли на антиправительственные акции

В нескольких городах Словакии во вторник, 19 декабря, вновь прошли протесты с критикой правительства и премьер-министра Роберта Фицо. В Братиславе на улицы вышли от 15 до 18 тысяч человек, сообщили местные СМИ. Акции состоялись также в Кошице на востоке страны и еще нескольких городах, указало информационное агентство TASR.