Тысячи людей в Израиле вновь требовали освободить заложников

В Тель-Авиве и других городах Израиля в субботу, 16 марта, прошли многотысячные демонстрации за освобождение заложников, захваченных палестинским исламистским движением ХАМАС, и против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Родственники заложников, все еще удерживаемых в секторе Газа, потребовали заключить новую сделку для освобождения людей и призвали правительство к быстрым действиям.

"Наш премьер-министр забыл, что он также является премьер-министром 134 заложников, - приводит агентство dpa слова одного из родственников заложников. - У них больше нет времени, у нас больше нет времени. Сделайте что-нибудь сейчас, вы нам нужны!" Представители ЦАХАЛ в очередной раз заявили, что прилагают все усилия для обнаружения и освобождения заложников, остающихся в плену ХАМАС. "В связи с мусульманским постом Рамадан все силы безопасности проявляют особую бдительность", - подчеркнул начальник израильского Генштаба Герци Халеви.