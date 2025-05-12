Туск: Пожар в ТЦ Варшавы - результат заказа спецслужб РФ

Пожар в торговом центре (ТЦ) Marywilska в Варшаве в мае 2024 года стал результатом поджога по заказу спецслужб РФ. Такое утверждение озвучил в соцсети X в воскресенье, 11 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск.

„Часть преступников уже задержана, остальные установлены и разыскиваются. Мы найдем вас всех!“ - написал Туск.

В записи не уточняется, что стало основанием для подобных выводов.

Расследование в Польше

В свою очередь министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк разместил в соцсети X пост, в котором сослался на совместное с польским министром юстиции и генпрокурором Адамом Боднаром заявление.