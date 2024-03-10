Туристам ограничат доступ в районы Киото из-за приставаний к гейшам

«В апреле мы собираемся установить таблички, предупреждающие туристов, чтобы они не заходили на наши частные улочки», — сказал местный чиновник Исокадзу Ота агентству AP.

В связи с этим администрация Киото решила закрыть некоторые частные переулки в Гионе.

По их словам, «вышедшие из-под контроля туристы» иногда пристают к гейшам, заставляют их фотографироваться или прикасаются к кимоно.

Местные власти уже давно жалуются, что некоторые туристы ведут себя как папарацци, когда гейши выходят из узких улочек.

Вооружившись фотоаппаратами, туристы стекаются в Гион, надеясь застать женщин по пути на урок танцев или на званый ужин.

Гион — очень популярное место среди туристов, район с извилистыми улочками славится живописными храмами, садами и домиками для чайных церемоний.

Гейши и их ученицы майко — важная часть японской культуры. Они являются профессиональными артистками, изучают различные традиционные искусства, включая танцы, пение и музыку, и развлекают этим своих гостей.

Главные улицы Гиона останутся открытыми для туристов.

Жалобы на назойливых туристов поступают уже много лет, однако во время пандемии туристический поток резко сократился, и проблема стала менее актуальной.

Сейчас цифры возвращаются на докоронавирусный уровень.

В 2019 году Японию посетило почти 32 млн туристов, в 2021 году это число упало до 250 тысяч, однако в этом году, как полагают эксперты, поток туристов может даже превысить уровень 2019 года.

Власти уже пытались вводить ограничения, устанавливая знаки и вводя штраф в размере 10 тысяч иен (около 70 долларов) за фотографирование людей без их согласия, однако большого эффекта эти меры не имели.