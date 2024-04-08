Турция: визовый режим для граждан Таджикистана - временный

Введение визового режима для граждан Таджикистана, желающих посетить Турцию, - временная мера. Об этом в воскресенье, 7 апреля, заявило посольство Турции в Душанбе на своей странице в Facebook. "Оформление виз начнется 20 апреля 2024 года. До указанной даты возможна безвизовая поездка граждан Таджикистана в Турцию», - говорится в публикации. Гражданам, которые используют Турцию как транзит, виза не потребуется, добавили в посольстве.

5 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, отменяющий безвизовый режим для граждан Таджикистана. Хотя причины такого решения в постановлении указаны не были, российские СМИ связывают это с недавним терактом в "Крокус Сити Холле", где в качестве подозреваемых проходят граждане Таджикистана.

Двое напавших на "Крокус" были перед терактом в Турции