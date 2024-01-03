Турция в море не пропускает минные тральщики для Украины

Из-за Турции Украина пока не может получить два минных тральщика, переданных ей Великобританией. Анкара не предоставит этим судам разрешение на проход по своим территориальным водам в Черное море, сообщила пресс-служба президента Турции во вторник, 2 января.

В противном случае было бы нарушено международное соглашение Монтрё, регулирующее проход судов в военное время по принадлежащим Турции проливам Босфор и Дарданеллы, следует из заявления.

Британские минные тральщики для Украины

Министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс 11 декабря 2023 года объявил в Лондоне о передаче ВМС Украины двух минных тральщиков Sandown Королевского военно-морского флота. Этот акт ознаменовал начало работы возглавляемой Великобританией и Норвегией "Коалиции по морскому потенциалу", созданной с целью помочь Украине усилить свои возможности действовать на море.