Турция подтвердила обмен заключенными между РФ и Западом

В обмен на них Запад, по этой информации, передаст РФ восемь человек, осужденных в разных странах. Это супруги Дульцевы, признавшиеся в работе на российские спецслужбы и осужденные в Словении, Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному сроку в ФРГ за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, Павел Рубцов, находившийся в заключении в Польше, Михаил Микушин, выдававший себя за бразильца и задержанный за шпионаж в Норвегии, а также трое мужчин, отбывавших сроки в США - Роман Селезнев, Владислав Клюшин и Вадим Конощенок.